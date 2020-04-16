Великобритания продлила карантин на три недели

Власти Великобритании продлили карантин, введенный из-за распространения коронавируса, продляется еще как минимум на три недели, до 7 мая, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Правительство приняло решение, что нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели", — заявил он.

Рааб сегодня временно исполняет обязанности премьер-министра Бориса Джонсона, который выздоравливает после коронавируса. Он сейчас находится в своей загородней резиденции Чекерс. В реанимации Джонсон провел три дня, еще неделю — в больнице.

Карантин в Великобритании

На данный момент в Великобритании зафиксировано более 103 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем в Китае, откуда вирус пришел в Европу. В Британии также довольно большое число погибших, не менее 13,7 тыс.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением сразу после выписки из больницы. Он поблагодарил Минздрав за спасение своей жизни.