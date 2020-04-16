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Источник Правда.Ру

Празднование Дня Победы в России перенесли

Общество

Парад Победы не состоится 9 мая в Москве. В других регионах России также отменены все массовые мероприятия, связанные с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Такое решение принял Владимир Путин.

"День Победы — праздник, который для каждой российской семьи всегда был и остается святым и самым главным. Великой Победе в этом году 75 лет. Подготовку мы начали заранее как на федеральном уровне, так и во всех регионах. В торжествах в честь дня Победы участвует вся страна. Чествуем и отдаем дань памяти героям, которые жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизнь другим. Они задали для нас высочайшую моральную планку. Эти ценности мы обязаны бережно хранить и воспитать на них будущее поколение. Мы должны помнить, за что сражались с врагом бойцы Красной Армии. Наши бабушки и дедушки, и весь советский народ сражались за будущее своей страны, за свою семью. Сражались с нацизмом против смерти ради жизни. Это и есть наша ценность. До Дня Победы осталось меньше месяца. Перед нам тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада подготовка должна быть начата уже сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой до сих пор не пройден, слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку к параду и другим массовым мероприятия. Поэтому поручаю изменить график подготовки к празднованию Дня Победы в Москве, отложить все массовые мероприятия, запланированные в честь Победы в регионах", — подчеркнул президент России.

Он также обратился к участникам акции "Бессмертный полк", пообещав им, что акция обязательно состоится, но в другое время.

"Для нас именно 9 мая День Победы. Эту дату невозможно не отменить, не перенести. В каждой семье будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все, чтобы ветераны чувствовали нашу любовь и благодарность", — заверил Путин.

Глава государства подчеркнул, что весь этот год посвящен 75-летию Победы. Поэтому как только опасность коронавируса пройдет, будут организованы все мероприятия, связанные с этим великим праздником. "Будет и парад, и марш "Бессмертного полка", — резюмировал президент.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению военного историка Бориса Юлина, парад Победы в Москве необходимо отменить.

Темы 9 мая день победы парад победы владимир путин
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