Эксперты ожидают пик эпидемии коронавируса в июне-июле

Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на июнь-июль, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев. До указанного срока число инфицированных будет расти, как и число тех, кто умрет из-за этого заболевания.

"Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне-июле. Цифры не должны пугать, как бы значимы они ни были, каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать", — отметил Малышев.

По его словам, 50% населения могут переболеть коронавирусом бессимптомно. Ранее такое течение болезни наблюдалось у 10-30%. Кроме того, у многих за время эпидемии выработается иммунитет к вирусу.

Что касается вакцины, то на ее создание уйдет год-полтора, считает Малышев.

"Вы знаете, что сейчас более 70 научных коллективов занимаются созданием вакцины в мире. Три вакцины в Китае и в Америке переходят уже к клиническим испытаниям на людях. Есть определенные фазы исследования. Но как ни крутите, год-полтора на создание вакцины уходит", — заявил врач.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США протестировали первую в мире вакцину от коронавируса. Испытуемой стала 44-летняя американка по имени Дженнифер Халлер.