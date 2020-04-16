Из-за пандемии туристы меняют свои требования к отдыху

После вспышки заражений COVID-19 путешественники еще долго не будут выбирать далекие места для отдыха, считает эксперт по путешествиям Эрин Гиффорд.

"Кроме того, поездка в большие города всегда дороже, а потому, стремясь сэкономить, все больше людей будут отправляться в небольшие города, — говорит она. — Придерживаться режима изоляции позволит поездка на природу, потому туры в национальные парки также будут пользоваться спросом".

Главным критерием при выборе тура для путешествия станет безопасность, а не цена и развлечения.