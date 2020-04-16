Оренбургским врачам подарили квартиры

Троим врачам в Оренбургской области подарили квартиры в знак благодарности за борьбу с COVID-19, рассказал губернатор региона Денис Паслер на своей странице в соцсети Instagram. Подарки спонсировали местные бизнесмены.

Губернатор назвал медиков настоящими героями, которые упорно сражаются за жизнь каждого пациента.