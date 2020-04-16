Троим врачам в Оренбургской области подарили квартиры в знак благодарности за борьбу с COVID-19, рассказал губернатор региона Денис Паслер на своей странице в соцсети Instagram. Подарки спонсировали местные бизнесмены.
Губернатор назвал медиков настоящими героями, которые упорно сражаются за жизнь каждого пациента.
"Наш бизнес, которому сейчас совсем непросто, находит ресурсы, чтобы поддержать врачей, их силы и настрой на победу над пандемией. Сегодня трем медикам, которые в эпицентре этой работы, подарили новые квартиры. Виталий Приймак, Максим Коннов и Юлия Приходько - оренбургские медики из ОКБ №2 и областной инфекционной больницы. Каждый день они рискуют своим здоровьем ради других. Спасибо вам огромное от всех оренбуржцев", — написал в своем Instagram губернатор региона Денис Паслер.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.