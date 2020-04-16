С прошлых выходных полицейскими выявлено более 12 тысяч нарушителей режима самоизоляции. Количество штрафов в сумме составляет около 50 миллионов рублей, сообщает министр правительства Москвы Евгений Данчиков.

"В период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно уже не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, у нас на сегодняшний день порядка 12 тысяч протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 миллионов рублей", — отчитался министр в эфире телеканала "Россия 24".