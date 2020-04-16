Банк России составил письмо, в котором дал несколько советов по работе ломбардов в период пандемии коронавируса. ЦБ рекомендует максимально соблюдать все санитарные требования при получении вещей от клиентов, а также советует увеличить время, в течении которого ломбард не будет продавать заложенный клиентом товар.
"Банк России рекомендует ломбардам вещи, передаваемые в залог или сдаваемые на хранение, размещать с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — сказано в сообщении.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.