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Источник Правда.Ру

МВД будет следить за пьяными водителями беспилотников

Общество

Ведомственный приказ, разработанный МВД, дает право полицейским останавливать беспилотники, если управляющие ими люди в нетрезвом состоянии. В документе перечислены сотрудники, имеющие право принимать такое решение, а также описываются случаи, когда это считается необходимым.

Дрон могут остановить, если это необходимо для защиты имущества и здоровья граждан во время публичных мероприятий, а также во время следственных действий.

мвд дроны приказ полиция беспилотники
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