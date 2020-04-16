МВД будет следить за пьяными водителями беспилотников

Ведомственный приказ, разработанный МВД, дает право полицейским останавливать беспилотники, если управляющие ими люди в нетрезвом состоянии. В документе перечислены сотрудники, имеющие право принимать такое решение, а также описываются случаи, когда это считается необходимым.

Дрон могут остановить, если это необходимо для защиты имущества и здоровья граждан во время публичных мероприятий, а также во время следственных действий.