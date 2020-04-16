Груз с четырьмя тоннами халатов, масок и тестов на коронавирус был отправлен в Египет из Китая, сообщается в полученном издательством РИА "Новости" пресс-релизе Минздрава страны.
На церемонии вручения помощи в Каире присутствовали замглавы Минздрава Египта и посол КНР, сообщил представитель ведомства Халед Мугахед.
"Помощь весом в четыре тонны включает медицинские приспособления, десять тысяч медицинских халатов, 20 тысяч медицинских масок, десять тысяч тестов на коронавирус", — сообщил Мугахед.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.