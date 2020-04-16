Египет помогает Китаю в борьбе с короновирусом

Груз с четырьмя тоннами халатов, масок и тестов на коронавирус был отправлен в Египет из Китая, сообщается в полученном издательством РИА "Новости" пресс-релизе Минздрава страны.

На церемонии вручения помощи в Каире присутствовали замглавы Минздрава Египта и посол КНР, сообщил представитель ведомства Халед Мугахед.