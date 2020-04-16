Роспотребнадзор подготовил фильмы об использовании защитных костюмов

Роспотребнадзор подготовил учебные фильмы о правилах использования защитных средств во время эпидемии коронавируса.

Как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты (СИЗ) II типа

В первом видео рассказывается, как правильно надеть и снять защитный костюм, как проверить целостность перчаток и других средств защиты. Второе видео посвящено противочумному костюму I типа. Судя по роликам, основное отличие между типами костюмов заключается в наличии или отсутствии защитных очков и респиратора. Всего было представлено четыре варианта экипировки для медработников.

"Обеспечение биологической безопасности медицинского персонала, работающего с больными COVID-19 или подозрительными на это заболевание, во многом определяется правильностью использования средств индивидуальной защиты", — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России было проведено более 1,61 млн тестов на коронавирус. Не менее 126 950 человек находится под наблюдением врачей. У них либо диагностирован коронавирус, либо есть подозрение на него.