Больше 45 миллиардов рублей выделят регионам на выплаты медикам. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Мы предусмотрели ряд решений для поддержки регионов. Среди них — выделение дополнительных средств, которые помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и поддержать экономику", — сказал премьер на совещании правительства.
Мишустин попросил Минфин ускорить подготовку соответствующих актов, необходимых, чтобы средства как можно быстрее поступили в регионы.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.