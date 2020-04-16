Правительство выделит 45 миллиардов на выплаты медикам

Больше 45 миллиардов рублей выделят регионам на выплаты медикам. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Мы предусмотрели ряд решений для поддержки регионов. Среди них — выделение дополнительных средств, которые помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и поддержать экономику", — сказал премьер на совещании правительства.

Мишустин попросил Минфин ускорить подготовку соответствующих актов, необходимых, чтобы средства как можно быстрее поступили в регионы.