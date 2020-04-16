Администрация региона сообщает, что тяжелых случаев заражения становится все больше. По данным на 16 апреля, коронавирус обнаружен еще у 21 жителя. Всего в регионе COVID-19 зафиксирован у 260 человек, трое из них скончались.
"Тринадцать человек находятся в тяжелом состоянии… 121 пациент в состоянии средней тяжести. 48 человек выписаны с выздоровлением… Становится больше "тяжелых" пациентов и в состоянии средней степени тяжести", — сообщает пресс-служба администрации Кубани со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.