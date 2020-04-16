На Кубани увеличились случаи “тяжелых” заражений COVID-19

Администрация региона сообщает, что тяжелых случаев заражения становится все больше. По данным на 16 апреля, коронавирус обнаружен еще у 21 жителя. Всего в регионе COVID-19 зафиксирован у 260 человек, трое из них скончались.