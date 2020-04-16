В Москве выписали штрафы 260 магазинам

За четыре дня в Москве было составлено около 260 протоколов на общую сумму до 61,3 млн рублей на торговые точки, которые не соблюдали профилактические меры в период особого режима, введенного в связи с распространением коронавируса. Тем не менее большинство магазинов столицы выполняют все необходимые требования.

"Практически все из 18,7 тыс. функционирующих предприятий выполняют требование по соблюдению профилактических норм. За последние четыре дня по результатам контрольных мероприятий составлено 257 протоколов на общую сумму от 21,2 млн до 61,3 млн рублей на предприятия", — заявил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Конкретный размер штрафа в каждом случае будет установлен решением суда.

Основное нарушение магазинов заключается в отсутствии специальной разметки, что не обеспечивает необходимую социальную дистанцию между покупателями. Ответственность предприятий за нарушения была усилена с апреля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на въезде в Москву начали выборочно останавливать автомобили.