С 15 апреля в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса сотрудники ГИБДД должны проверять все автомобили, въезжающие в черту города, однако машины останавливают выборочно.
"Сегодня утром на въездах в город затруднений не было. Сотрудники ГИБДД останавливали машины выборочно, ограничивая движение до двух-трех полос. Максимальная загруженность города не превысила 0 баллов", — сообщается в Telegram-канале дептранса.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.