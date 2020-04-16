Уставшие от мрачных заголовков, ужасающей статистики и полнейшей неопределенности по поводу пандемии коронавируса многие люди во всем мире пытаются поднять свой дух, разыскивая в интернете "хорошие новости".
К такому выводу пришли аналитики Google, обратившие внимание на то, что сайты, специализирующиеся на оптимистичных новостях, резко увеличили количество просмотров в последние недели. А поисковые запросы на "хорошие новости" в самом агрегаторе подскочили в пять раз с начала года
"Люди сейчас испытывают тоску по хорошим новостям. И это будет продолжаться еще долго. Поэтому берем на себя смелость посоветовать всем владельцам новостных сайтов расширять их количество", — отмечают и социологи.
"Наша редакционная команда увидела растущий интерес к историям, которые заставили аудиторию улыбаться: с захватывающими открытиями, повседневными героями, вдохновляющими достижениями и великими вещами, происходящими во всем мире", — отмечает издание Global Times.
Эшли Маддиман, профессор Центра по взаимодействию со СМИ в Университете штата Канзас.
"Положительные новости — это способ помочь людям справиться с трудностями. Сейчас они — то, что доктор прописал".
Стюарт Сорока, профессор Института социальных исследований Мичиганского университета:
"Люди привыкли уделять более пристальное внимание негативным новостям. Но сейчас таких переизбыток. Психика устала. И, чтобы защитить ее, надо видеть позитив".
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.