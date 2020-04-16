Главврач медцентра в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Денис Проценко, главврач медицинского центра в подмосковной Коммунарке, где лечат инфицированных коронавирусом, подвел итоги 45 дней работы в условиях эпидемии.

По сложившейся уже традиции он опубликовал их в своем Facebook.

Напомним, что сам Проценко только вчера, 15 апреля, в полном объеме вернулся к работе после лечения от коронавирусной инфекции.

И именно Проценко был лечащим врачом "нулевого пациента" с коронавирусом в России.