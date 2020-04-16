Денис Проценко, главврач медицинского центра в подмосковной Коммунарке, где лечат инфицированных коронавирусом, подвел итоги 45 дней работы в условиях эпидемии.
По сложившейся уже традиции он опубликовал их в своем Facebook.
Напомним, что сам Проценко только вчера, 15 апреля, в полном объеме вернулся к работе после лечения от коронавирусной инфекции.
И именно Проценко был лечащим врачом "нулевого пациента" с коронавирусом в России.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.