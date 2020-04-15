Учителя винят онлайн-обучение в росте нагрузки на детей

Из-за перехода на удаленный формат обучения серьезно возросла нагрузка как на преподавателей, так и на учащихся, считает большинство учителей. Об этом свидетельствуют данные исследования НИУ ВШЭ.

"Нагрузка на учителей увеличилась: 84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей", — считают авторы работы.

Основную проблему представляет собой техническая составляющая вопроса. Не у всех учителей и школьников есть необходимые для нормальной организации работы гаджеты и/или выход в интернет. Кроме того, некоторые просто не умеют правильно пользоваться техникой. В результате 75% учителей вовсе не проводят видеоуроков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Единая Россия", Минпросвещения РФ и Агентство стратегических инициатив решили помочь семьям, которые не могут позволить себе покупку гаджетов, с помощью которых их дети могли бы учиться дистанционно. Для этого они разработали программу "Помоги учиться дома".