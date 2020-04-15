Синоптик объяснил апрельский снег в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала снежные осадки в столице в апреле. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам синоптика, в этом нет ничего удивительного: снежные хлопья образуются на высоте, где низкие температуры, и тут же тают при соприкосновении с землей. При этом осадки выпадают не только в виде снега, но еще и в виде мокрой крупы.