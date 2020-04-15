Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала снежные осадки в столице в апреле. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам синоптика, в этом нет ничего удивительного: снежные хлопья образуются на высоте, где низкие температуры, и тут же тают при соприкосновении с землей. При этом осадки выпадают не только в виде снега, но еще и в виде мокрой крупы.
"Температура у нас +5…+6, для апреля это нормальное явление, у нас сейчас наблюдается тыловая погода, когда наблюдается заток холодного воздуха. Это свойственно для такого характера погоды, когда образуются гряды облаков, так называемые вторичные фронты, из них выпадают осадки", — объяснила Позднякова.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.