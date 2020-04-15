С начала года 44 тысячи россиян остались без работы

По словам главы Минтруда Антона Котякова, с начала 2020 года количество безработных в России увеличилось на 44 тысячи человек и составило 735 тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Годом ранее в это же время в центрах занятости было зарегистрировано 813 тысяч человек", — отметил министр в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что для получения объективных сведений о ситуации на рынке труда организовали ежедневный онлайн-мониторинг, учитывающий россиян, переведенных на неполную занятость и удаленную работу, а также планы компаний по сокращению рабочих мест.