Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Рошаль выступил за ужесточение мер в больницах экстренной помощи

Общество

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал все больницы неотложной помощи ужесточить противоэпидемиологические мероприятия для профилактики распространения коронавируса.

"С целью профилактики распространения пандемии и недопущения закрытия лечебных учреждений, необходимо срочно ужесточить противоэпидемиологические мероприятия в медицинских организациях, оказывающих экстренную медицинскую помощь хирургическим больным, больным с инфарктами, инсультами, травмой, отравлениями и другим. Это относится и к медицинскому, и немедицинскому персоналу", — заявил Рошаль.

Он также отметил, что медицинские учреждения должны разработать план действий и неукоснительно следовать ему.

"Пересмотреть пути движения больных, создать "чистые" и "грязные" зоны, обеспечить действенную индивидуальную защиту персонала, исследования на коронавирус всех сотрудников минимум два раза в неделю, включая работников охраны, и каждого поступающего в стационар больных. Каждого поступающего больного необходимо расценивать как потенциального носителя коронавирусной инфекции", — считает именитый врач.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в больницах зафиксировали случаи нападения на больных с коронавирусом.

Темы больницы коронавирус леонид рошаль
Новости Все >
COVID-19 остановил работу более 120 наземных телескопов
В Госдуме предположили, почему коронавирус не затронул Алтай
Малому и среднему бизнесу России дадут деньги на зарплаты сотрудникам
Путин предложил дополнительно выделить 200 млрд регионам
Врач-фармаколог: самодельный антисептик не сможет убить коронавирус
Эксперт: возможности Минобороны в борьбе с коронавирусом колоссальны
В Крыму задержали группу украинских шпионов
Больной коронавирусом убил жену за попытку выгнать его из дома
Еврокомиссия разработала дорожную карту по снятию карантина
Рошаль выступил за ужесточение мер в больницах экстренной помощи
Последние материалы
Еврокомиссия разработала дорожную карту по снятию карантина
Рошаль выступил за ужесточение мер в больницах экстренной помощи
На главных магистралях Кубани установят карантинные посты
Главред журнала "За рулём": "Не понимаю, что происходит"
Украина информационно ударила по России РСЗО "Ольха". Результат?
В 45 новых КТ-центрах будут осматривать пациентов с ОРВИ
Начальника тыла Камчатского УМВД будут судить за взятки
В больницах зафиксировали случаи нападения на больных COVID-19
Коварный астигматизм
В Испании 25% отелей не откроются после карантина
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер
Комментарии
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
В Германии эпидемиолог предложил заразить коронавирусом всю молодежь
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
В итальянских СМИ продолжается антироссийская истерия
Александр Гудков рассказал о готовящейся свадьбе
В Краснодаре задержали группу сатанистов
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
COVID мозга: в Иркутской области травят семью заболевшего ребенка
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Мир наизнанку: либералы предложили раздать деньги жителям России
Уткин заявил, что хочет унизить Соловьёва
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ