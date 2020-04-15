Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал все больницы неотложной помощи ужесточить противоэпидемиологические мероприятия для профилактики распространения коронавируса.
"С целью профилактики распространения пандемии и недопущения закрытия лечебных учреждений, необходимо срочно ужесточить противоэпидемиологические мероприятия в медицинских организациях, оказывающих экстренную медицинскую помощь хирургическим больным, больным с инфарктами, инсультами, травмой, отравлениями и другим. Это относится и к медицинскому, и немедицинскому персоналу", — заявил Рошаль.
Он также отметил, что медицинские учреждения должны разработать план действий и неукоснительно следовать ему.
"Пересмотреть пути движения больных, создать "чистые" и "грязные" зоны, обеспечить действенную индивидуальную защиту персонала, исследования на коронавирус всех сотрудников минимум два раза в неделю, включая работников охраны, и каждого поступающего в стационар больных. Каждого поступающего больного необходимо расценивать как потенциального носителя коронавирусной инфекции", — считает именитый врач.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в больницах зафиксировали случаи нападения на больных с коронавирусом.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.