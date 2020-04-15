Рошаль выступил за ужесточение мер в больницах экстренной помощи

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал все больницы неотложной помощи ужесточить противоэпидемиологические мероприятия для профилактики распространения коронавируса.

"С целью профилактики распространения пандемии и недопущения закрытия лечебных учреждений, необходимо срочно ужесточить противоэпидемиологические мероприятия в медицинских организациях, оказывающих экстренную медицинскую помощь хирургическим больным, больным с инфарктами, инсультами, травмой, отравлениями и другим. Это относится и к медицинскому, и немедицинскому персоналу", — заявил Рошаль.

Он также отметил, что медицинские учреждения должны разработать план действий и неукоснительно следовать ему.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в больницах зафиксировали случаи нападения на больных с коронавирусом.