Герои "Спокойной ночи, малыши!" призвали россиян остаться дома

В Сети стартовала акция #спокойнодома от персонажей детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". Присоединиться к акции призвал всем известный персонаж программы Хрюша, опубликовав в своем Instagram соответствующее видео.

"Мы с моими друзьями соблюдаем самоизоляцию и ни капельки не скучаем. Мы рисуем, читаем, поем, делаем зарядку, играем! А чем занимаетесь вы? Расскажите", — обратился к зрителям герой передачи.

Он предложил юным телезрителям и их родителям записать на видео рассказ о приобретенных на самоизоляции навыках и отправить ролик в инстаграм или телеграм-аккаунт: @hrusha_klass. Самые интересные видео покажут в эфире "Спокойной ночи, малыши!"