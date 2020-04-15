Пожилые чаще остальных обращаются в службу МЧС во время изоляции

Тяжелее остальных ситуацию с самоизоляцией из-за коронавируса переживают сегодня пожилые люди. Они чаще других обращаются на горячую линию МЧС. Всего с момента ее открытия 2 апреля было получено более 1,1 тыс. звонков.

"На данный момент динамика звонков не меняется. Большинство из них поступает от людей пожилого возраста, в основном женщин. Дело в том, что пожилые граждане — это та категория населения, которая наиболее уязвима в такой период, им сложнее приспосабливаться к новым условиям и изменениям режима жизни", — заявила начальник отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Лидия Тимофеева.

Как правило, всем обращающимся требуется моральная поддержка. Люди переживают, боятся ухудшения ситуации, лишиться социальных и материальных возможностей из-за самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как сохранить отношения в семье в условиях самоизоляции. Специалисты, помимо прочего, советуют разделять пространство, а режим дня максимально приблизить к тому, который был до карантина.