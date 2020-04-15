В Роскачестве объяснили, что делать с абонементами в фитнес-клуб

С введением режима самоизоляции фитнес-центры "заморозили" абонементы своих клиентов. Это означает, что после снятия карантина граждане смогут восполнить потерянные месяцы и продлить срок действия своих абонементов автоматически. Тем не менее, для всех желающих также существует опция расторжения договора с клубом и возврат денежных средств, заявили в Роскачестве.

"Если все же вы хотели бы расторгнуть договор и вернуть деньги, на вашей стороне закон "О защите прав потребителей" и статья 782 Гражданского кодекса РФ", — говорится в сообщении организации.

Роскачество предупреждает, что при расторжении договора могут возникнуть споры между заказчиком и исполнителем о сумме возврата денежных средств.

"Если в договоре об оказании услуг была прописана не только общая стоимость абонемента, но и стоимость единицы услуги (месяц, день, занятие, посещение), тогда будет легко рассчитать, какую сумму вам вернут. Если единица услуги не указана, это создаст потенциальные противоречия при возврате денег. Ведь непонятно, что считать за единичную стоимость услуги и какие фактические расходы на ее организацию понес заказчик", — объясняют эксперты

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Роскачество посоветовало россиянам на карантине освоить новые профессии.