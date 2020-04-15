Эксперт предсказал завершение пандемии COVID-19 в России в июне

Академик РАН (Российская академия наук), пульмонолог и заведующий кафедрой госпитальной терапии университета имени Пирогова Александр Чучалин предсказал примерные сроки завершения пандемии коронавируса в России. По его подсчетам, это произойдет в июне, в начале либо в середине месяца, передает РИА "Новости".

"Если исходить из опыта, который накоплен, то надо думать, что это июнь месяц, середина июня, когда это должно сойти на нет", — сказал Чучалин.

При этом он уточнил, что сейчас COVID-19 особенно активен: один больной в среднем способен заразить до двух-трех человек.