Академик РАН (Российская академия наук), пульмонолог и заведующий кафедрой госпитальной терапии университета имени Пирогова Александр Чучалин предсказал примерные сроки завершения пандемии коронавируса в России. По его подсчетам, это произойдет в июне, в начале либо в середине месяца, передает РИА "Новости".
"Если исходить из опыта, который накоплен, то надо думать, что это июнь месяц, середина июня, когда это должно сойти на нет", — сказал Чучалин.
При этом он уточнил, что сейчас COVID-19 особенно активен: один больной в среднем способен заразить до двух-трех человек.
Президент России Владимир Путин запланировал очередное обращение к россиянам на 17:00 13 апреля.