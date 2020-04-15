Коронавирус распространяется в десять раз быстрее гриппа

Главный врач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов сравнил скорость распространения гриппа и коронавирусной инфекции. По его словам, последний распространяется в десять раз быстрее и может привести к куда более тяжелым последствиям — вплоть до инвалидности. Об этом пишет РИА "Новости".

В частности, к наиболее серьезным последствиям COVID-19 врач отнес появление осложнений на сердце и развитие миокардита. Живов также обратил внимание на уровень смертности: при обычном гриппе она доходит до 0,1 %, в то время как при коронавирусе составляет от 3 до 15 %.