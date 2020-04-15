Алтай остался последней республикой, где не выявили коронавирус

Заболевших коронавирусом в России нет только в республике Алтай, заявили в Оперативном штабе. На данный момент случаи инфицирования выявлены в 84 регионах.

Наибольшее число заболевших за последние сутки зарегистрировано в Москве - 1774. На втором месте Московская область (272), на третьем - Мурманская (137). В конце списка оказалались следующие регионы (выявлено не более одного случая): Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Волгоградская область, Кемеровская область, Чукотский АО, Сахалинская область, г. Севастополь.

Общее количество за 24 часа увеличилось на 16,1% и в результате составило 24 490 человек. Всего умерло 198 человек.

Всего за сутки выздоровели 292 человека (189 из них в Москве), все они были выписаны из больниц.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что почти половина новых пациентов в Москве - младше 45 лет. В возрастной категории от 18 до 45 лет находится 43% инфицированных, выявленных за последние сутки. Еще 5% - дети до 18 лет. Всего 14 776 москвичей в данный момент болеют коронавирусом.