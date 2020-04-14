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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Родители школьников против досрочного завершения учебного года

Общество

Эпидемия коронавируса проверяет на прочность систему образования России. Вторую неделю школьники учатся дистанционно. И, как показала практика, к такому формату оказались не готовы ни учителя, ни дети, ни родители, ни даже сеть интернет.

О проблемах, с которыми столкнулись участники образовательно процесса "Правда.Ру" уже рассказывала ранее.

Поэтому решение Министерства образования разрешить регионам досрочно завершить учебный год многим показалось хорошим решением проблемы.

Впрочем родители, несмотря на трудности, которые свалились на их — в том числе — плечи, так не считают. Почему — рассказала председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец.

Прекращение образования вплоть до летних каникул — это, скорее, уход от проблемы, чем ее решение. Потому что, несмотря на все технические и психологические сложности обучение детей надо продолжать. Потому что тот пробел, который сейчас образуется — программа же не пройдена, придется наверстывать в следующем учебном году. А там будет своя программа… И дети, у которых будет вот такой 5-месячный простой, которого, кстати, не было вообще в истории нашей страны, скажется, конечно, на способностях наших детей к обучению и скажется далеко не лучшим образом. Поэтому, конечно, родительская общественность бьет тревогу.

Будем надеяться, что 30 апреля все вернется на круги своя

Мы, родители, очень рассчитываем на то, что примеру Хабаровского края не последуют другие регионы.

Лично мне непонятна позиция губернатора Хабаровского края, который принял решение закончить учебный год сейчас — вообще-то у нас самоизоляция до 30 апреля была объявлена.

И мы все очень надеемся на то, что ее не продлят. А он отпустил уже детей до лета. И в этой связи возникают резонные вопросы. Например, он, может быть, знает больше, чем мы? Может быть, режим самоизоляции будет продлен и после 30 апреля? Слухи-то такие ходят.

Что же касается самих дистанционных уроков… Да, проблем с их проведением — масса. И очень важно, чтобы все участники процесса объединились: не взаимные претензии, обвинения, не какая-то нервозная обстановка, а нормальное созидательное начало.

Совет родителям школьников

Главное, что сейчас должны сделать родители — по возможности и морально, и информационно поддержать своих детей:

  • что-то им объяснить в силу своих знаний (потому что большинство из нас уже забыли то, что проходили в школе, особенно если речь идет о точных науках),
  • обеспечить комфортную психологическую обстановку дома — снять претензии к ребенку, не выказывать свое раздражение по отношению к нему.

Мы взрослые люди и должны понимать, что ребенок всегда в отношениях дети-родители является ведомым, и он чутко реагирует на нервозность родителей, на их негатив. Поменьше смотрите новостей негативного характера, особенно по статистике заболевания, побольше проводите время со своими детьми. Сейчас отличная возможность наладить отношения, найти тот контакт, который был, может быть, потерян.

И подумайте, что для вас важнее: оценки, результаты ЕГЭ или отношения с ребенком. Если вы ставите во главу угла оценки, то потом, пожалуйста, не удивляйтесь, почему дети вас избегают, не доверяют вам.

Помогая ему учиться дистанционно, вы можете стать другом, наставником, таким старшим товарищем в полном смысле этого слова, а не цербером и надсмотрщиком, который только и следит, к чему бы придраться, за что бы наказать.

Пожалуйста, не усугубляйте сложную ситуацию, в которую попали наши дети. Просто-напросто поймите, что ребенок ничего вам не должен:

  • он не должен быть отличником,
  • он не должен внимательно слушать онлайн-урок, потому что ему, может быть, скучно и неинтересно.

А просто помогите, поддержите его. В каких-то ситуациях, конечно, нужно прибегнуть к юмору, к иронии. Это все, конечно, позволит преодолеть ту сложную ситуацию, в которой мы все оказались.

Темы ирина волынец родители школьников окончание учебного года дистанционное образование
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