Власти Саратовской области отложили открытие парикмахерских

В Саратовской области пока не будут возобновлять работу парикмахерских, которые в настоящее время закрыты в связи с карантином. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев.

Согласно постановлению правительства Саратовской области, послабления для бизнеса будут касаться только салонов оптики и предпринимателей, которые занимаются оказанием услуг по ремонту одежды и обуви.

По словам вице-губернатора Александра Селюхина, данное решение было принято после консультации с главным санитарным врачом в процессе заседания антикоронавирусного оперативного штаба, которое состоялось сегодня.

"Мы рассмотрели несколько вопросов, связанных с работой МФЦ и парикмахерских. На данный момент этот вопрос является открытым", — заявил он.

Чиновник добавил, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация, и тогда уже принимать те или иные решения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Башкирии парикмахерским могут разрешить работать во время карантина. Глава республики отметил, что из-за введенных ограничений у многих сейчас нет возможности подстричься.