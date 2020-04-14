В Саратовской области пока не будут возобновлять работу парикмахерских, которые в настоящее время закрыты в связи с карантином. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев.
Согласно постановлению правительства Саратовской области, послабления для бизнеса будут касаться только салонов оптики и предпринимателей, которые занимаются оказанием услуг по ремонту одежды и обуви.
По словам вице-губернатора Александра Селюхина, данное решение было принято после консультации с главным санитарным врачом в процессе заседания антикоронавирусного оперативного штаба, которое состоялось сегодня.
"Мы рассмотрели несколько вопросов, связанных с работой МФЦ и парикмахерских. На данный момент этот вопрос является открытым", — заявил он.
Чиновник добавил, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация, и тогда уже принимать те или иные решения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Башкирии парикмахерским могут разрешить работать во время карантина. Глава республики отметил, что из-за введенных ограничений у многих сейчас нет возможности подстричься.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.