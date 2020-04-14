Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Италии снова снизились

Число новых заболевших коронавирусом в Италии достигло минимума месячной давности. За последние 24 часа было выявлено 2972 случая. На протяжении предыдущих 30 дней показатель всегда превышал 3 тыс.

В результате на данный момент в Италии число заболевших коронавирусом составляет 162 488. Из них около 21 тыс. стали жертвами заболевания. Тем не менее число выздоровевших также продолжает увеличиваться, оно уже превысило 37 тыс. Лечение получают более 104 тыс. человек.

По сообщению властей поток госпитализаций с коронавирусом снизился по всей стране, в том числе в Ломбардии, на которую приходится около трети всех случаев заражения.

Италия находится на общенациональном карантине с 9 марта, дольше, чем любая другая европейская страна. Ограничительные меры будут действовать минимум до 3 мая.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Италии стали открывать книжные, а также магазины с детской одеждой. При этом производство остается парализованным. Власти некоторых регионов остались недовольны решением властей.