Эксперт: выплаты семьям, о которых говорил президент, уже идут

В регионах России начались выплаты семьям. Речь идет о тех мерах поддержки, о которых в марте и апреле заявил президент Владимир Путин.

По словам заместителя председателя ГД Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Сергея Неверова, процесс автоматизирован, никакой бюрократии нет.

"Везде телефоны горячих линий опубликованы. В большинстве нет необходимости куда-либо обращаться. Все делается автоматически, происходит пролонгация этих решений. Если необходимость подачи заявлений, то это единый образец заявления, который во всех регионах знают, во всех структурах — социальной поддержки, социальной обеспеченности. Они вывешены, всех автоматически информируют. Нет никаких сейчас в этом плане какой-то бюрократии, все делается автоматически практически во всех регионах", — пояснил эксперт.

Напомним, сейчас семьи с детьми могут получить ряд социальных выплат. Так, семьям с детьми до трех лет, которые являются получателями маткапитала, положены выплаты в 5000 рублей в течение апреля, мая и июня. Также есть выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. А также семьям с несовершеннолетними детьми, в которых хотя бы один из родителей потерял работу из-за эпидемии коронавируса.