В ОАЭ начнут заключать браки онлайн

В Объединенных Арабских Эмиратах запущен сервис, позволяющий гражданам заключать браки онлайн. Ранее из-за ситуации с распространением коронавируса власти были вынуждены наложить временный запрет на проведение регистраций.

Пара, которая хочет пожениться онлайн, должна заранее направить документы в соответствующее ведомство. Сама церемония будет проходить в присутствии непосредственно жениха и невесты, а также клирика (духовного лица) с помощью видеосвязи.

Документ о заключении брака пара получит в электронном виде. Предварительно о его готовности будут уведомлять с помощью СМС.

Коронавирус в ОАЭ

На данный момент в стране зафиксировано более 4 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Жертвами заболевания стали не менее 22 человек. В связи с ситуацией власти страны ввели жесткие меры контроля и ограничения передвижения граждан. Для того, чтобы покинуть жилище, нужно получить специальное разрешение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в китайском Ухане начался настоящий свадебный бум. После отмены режима самоизоляции большое количество людей захотело зарегистрировать отношения.