В школьный курс по ОБЖ внесут информацию об эпидемиях инфекционных заболеваний. Раздел расскажет о том, как инфекции распространяются среди населения.
Об этом сообщила руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
"Сейчас мы активно занимаемся разработкой модуля, посвященного здоровому образу жизни. В нем есть раздел о том, как вести себя при эпидемиях, даны в рамках курса необходимые общие принципы", — рассказала Шойгу.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.