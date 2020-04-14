В школьный курс ОБЖ включат раздел об эпидемиях

В школьный курс по ОБЖ внесут информацию об эпидемиях инфекционных заболеваний. Раздел расскажет о том, как инфекции распространяются среди населения.

Об этом сообщила руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.