В некоторых странах уже продолжительное время действует режим ЧС в связи с распространением нового вида коронавируса. Однако в России режим чрезвычайной ситуации вводить не будут.

Об этом рассказал профессор ВШЭ, политтехнолог Олег Матвейчев.

"Если, скажем, ввести режим ЧС в Подмосковье, то жители каждой деревни этого региона, где и не слышали про коронавирус, должны будут столкнуться с довольно жесткими ограничениями. Это надо кому-то? Действующий в настоящий момент режим самоизоляции граждан позволяет губернаторам субъектов России подходить к борьбе с эпидемией гибко. Если в каком-то населенном пункте нет эпидемической угрозы, то пусть там работают все магазины, учреждения, парикмахерские и так далее. А если угроза присутствует, то в таком случае, разумеется, необходимы ограничения. В стране сегодня не та ситуация, чтобы вводить ЧС. Режим ЧС вводится во время войны, взрыва на атомной станции или цунами", — пояснил эксперт.