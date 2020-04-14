В РПЦ дали советы по благословлению куличей на Пасху дома

В связи с ситуацией по распространению коронавируса многие верующие не смогут попасть в храм для освящения куличей. Однако благословить их можно и дома, пропев праздничный тропарь перед едой и окропив пищу водой, заявляют в Рабочей группе при Патриархе.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх самостоятельно", — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пасха в России

В этом году верующие отмечают праздник Пасхи 19 апреля. Как правило, многие относят в храмы куличи и яйца для освящения. В этом году все службы Страстной недели пройдут без прихожан по требованию властей в связи с распространением коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за запрета на посещение храмов, введенного на почве пандемии коронавируса, православным россиянам предложили присоединиться к акции #окнаПасхи. В рамках акции они могут с наступлением полуночи одновременно зажечь свечи в своих домах и выставить их на подоконники.