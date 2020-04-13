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Источник Правда.Ру

COVID-мозга: в Иркутской области травят семью заболевшего ребенка

Общество

Коронавирус стал для общества своеобразной лакмусовой бумажкой: в одних людях он проявил самые хорошие человеческие качества, в других — полное отсутствие способности здраво мыслить.

И если до недавнего времени "звериный оскал" демонстрировался в основном в соцсетях, то теперь отсутствие толерантности и — по большому счету — ума начало выплескиваться в реальность.

Первая ласточка появилась в небольшом городке Иркутской области, Усть-Куте.

Коронавирус обнаружен у ребенка

Вчера областной оперштаб сообщил, что в Усть-Куте зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Анализы показали его наличие у 7-летнего ребенка.

Он вместе с мамой и старшей сестрой был на отдыхе в Таиланде. По возвращении семья 14 дней провела в полном карантине. Признаков заболевания ни у кого не было и мать вышла на работу.

Через день пришли результаты повторных анализов: женщина и девочка здоровы, а у мальчишки обнаружен COVID-2019. Поскольку у него протекает болезнь бессимптомно, госпитализация не требуется. Семья вновь оказалась на карантине.

И началось

В городских пабликах в соцсетях жители Усть-Кута показали себя "во всей красе": угрозы и оскорбления полились рекой. Началась настоящая травля мальчишки, которому не повезло, и его близких.

А затем некто выложил подробною информацию: имена — фамилия — домашний адрес — места работы и учебы…

К семье приставлена охрана

Полиция вынуждена была поставить охрану возле дома, где живет семья, поскольку особо рьяные товарищи уже "отметились" и во дворе, и подъезде.

ГУ МВД России по Иркутской области проводит, по обращению горадминистрации, проверку по факту разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.

Роспотребнадзор работает с контактами семьи, проверяя их на коронавирус.

Все заняты делом. И только "общественность", скучающая в вынужденной самоизоляции, продолжает "изгаляться" в интернете. Правда, потише. Опасаясь, видимо быть "узнанной в лицо" полицейскими.

Темы ребенок усть -кут коронавирус травля семьи иркутская область
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