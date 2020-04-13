Эксперт: в России могут изменить программу следующего учебного года

Учебный год в школах России может быть продлен. А может быть, его сократят, а учебную программу следующего года откорректируют.

Как отметил заместитель директора Городского просветительского центра Москвы Андрей Лукутин, сейчас очень сложно говорить о какой-то конкретике.

"Министерство просвещения выпустило рекомендации регионам (завершить досрочно учебный год — прим. ред.), а регионы имеют на это право. Там могут пройти всероссийские проверочные работы, оценки должны ставить. Поэтому школы имеют право завершать сейчас учебный год. У них будет время для того, чтобы подумать, каким образом наверстать тот материал (который упущен в этом году — прим. ред.)", — пояснил эксперт.

Он также не исключил, что учебный год могут продлить. Правда, ненадолго, ведь 8 июня пройдут уже первые единые госэкзамены, а в это время учебный процесс вести запрещено.

"Само собой, у нас есть Федеральный государственный образовательный стандарт, и школа обязана дать им тот объем материала в том или ином формате — лекционном, электронном, очном, каком угодно, семейном — но государство обязано это сделать", — отметил Лукутин.

Он не исключает того, что если учебный год будет завершен досрочно, то учебный план следующего года будет скорректирован.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава Минпросвещения также не исключил того, что занятия в школах России могут продлить до 8 июня.