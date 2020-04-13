В Google объяснили блокировку видео с обращением Путина

Видео с обращением Владимира Путина к нации от 25 марта было удалено с YouTube-канале НТВ по ошибке, заявили в пресс-службе Google.

"В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение. Видео восстановлено", — заявили представители компании РИА Новости.

О том, что видео пропало с аккаунта в YouTube, НТВ сообщило в понедельник. Это уже не первый случай, когда с аккаунтов российских телеканалов пропадают ролики. Так же "по ошибке" в субботу было удалено видеоинтервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценка со страницы RT.

Обращения Владимира Путина

Президент Путин сделал первое обращение в связи с коронавирусом 25 марта. Затем последовало еще несколько два выступления. В понедельник глава государства провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин высказался о введении систем пропусков в Москве и области из-за коронавируса. Президент отметил, что признает такую меру вполне оправданной и необходимой в сложившихся условиях.