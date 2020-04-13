Перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена из-за коронавирусной инфекции — это правильная и необходимая идея.

Такого мнения придерживается заместитель председеталя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Здесь дело в вопросах безопасности. Никаких оснований для спешки нет. Если возникнет необходимость, то нужно отодвигать и дальше", — отметил парламентарий.