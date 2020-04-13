Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала российских школьников принять участие в конкурсе "Быть блогером".
Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте 15-17 лет. Приём заявок стартует 13 апреля и продлится ровно месяц. В конце мая конкурсной группой будут отобраны лучшие блогеры — по одному на каждый субъект России.
"Я обращаюсь, прежде всего, к школьникам, которые учатся дистанционно и соблюдают режим самоизоляции. Продолжаем дома проводить время с пользой. Сегодня мы совместно с общенациональной программой "В кругу семьи" даем старт конкурсу "Быть блогером". Мы очень часто говорим, что в интернете много негативной, деструктивной информации. Но в наших силах это изменить. Создавайте свой позитивный, интересный, полезный для своих сверстников контент", — призвала Кузнецова.
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