Кузнецова призвала школьников участвовать в конкурсе "Быть блогером"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала российских школьников принять участие в конкурсе "Быть блогером".

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте 15-17 лет. Приём заявок стартует 13 апреля и продлится ровно месяц. В конце мая конкурсной группой будут отобраны лучшие блогеры — по одному на каждый субъект России.