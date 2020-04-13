"Единая Россия", Минпросвещения РФ и Агентство стратегических инициатив решили помочь семьям, которые не могут позволить себе покупку гаджетов, с помощью которых их дети могли бы учиться дистанционно. Для этого они разработали программу "Помоги учиться дома", передает РИА "Новости".
На данный момент в технике для дистанционного обучения нуждаются около двух миллионов школьников из разных регионов. Помочь малообеспеченным и многодетным семьям может любой россиянин и любая организация, которые имеют возможность безвозмездно предоставить нуждающимся те или иные гаджеты.
"Дети и родители не должны становиться заложниками такой ситуации. Наша задача — оперативная адресная помощь в подключении к интернету, приобретении гаджетов, компьютеров для школьников из нуждающихся семей", — резюмировал секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.