В России создали программу "Помоги учиться дома"

"Единая Россия", Минпросвещения РФ и Агентство стратегических инициатив решили помочь семьям, которые не могут позволить себе покупку гаджетов, с помощью которых их дети могли бы учиться дистанционно. Для этого они разработали программу "Помоги учиться дома", передает РИА "Новости".

На данный момент в технике для дистанционного обучения нуждаются около двух миллионов школьников из разных регионов. Помочь малообеспеченным и многодетным семьям может любой россиянин и любая организация, которые имеют возможность безвозмездно предоставить нуждающимся те или иные гаджеты.