Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие меры сдержат верующих от массовых собраний в период карантина из-за пандемии коронавируса.
По его мнению, оградить верующих от нарушения карантинных мер, введенных в регионах, должны публичные призывы главенствующих иерархов.
"Первое: есть режим, который вводится в каждом отдельно взятом регионе. Второе: были слова Патриарха Кирилла, который призвал верующих с учетом нынешней ситуации молиться дома, были решения в мусульманской умме — и они хорошо известны", - считает Песков.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.