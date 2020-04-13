Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие меры сдержат верующих от массовых собраний в период карантина из-за пандемии коронавируса.

По его мнению, оградить верующих от нарушения карантинных мер, введенных в регионах, должны публичные призывы главенствующих иерархов.

"Первое: есть режим, который вводится в каждом отдельно взятом регионе. Второе: были слова Патриарха Кирилла, который призвал верующих с учетом нынешней ситуации молиться дома, были решения в мусульманской умме — и они хорошо известны", - считает Песков.