Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, бессимптомное течение коронавирусной инфекции еще не говорит о ее скором завершении: как раз напротив, именно оно может обернуться серьезными последствиями для здоровья человека. Об этом сообщает РИА "Новости".

Голикова отметила, что у больных COVID-19 со слабо выраженной симптоматикой в некоторых случаях болезнь может развиться за считанные дни.