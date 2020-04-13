По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, бессимптомное течение коронавирусной инфекции еще не говорит о ее скором завершении: как раз напротив, именно оно может обернуться серьезными последствиями для здоровья человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Голикова отметила, что у больных COVID-19 со слабо выраженной симптоматикой в некоторых случаях болезнь может развиться за считанные дни.
"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.