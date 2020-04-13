Статую Христа в Рио "переодели" в медицинский халат

В день католической Пасхи статую Христа-Искупителя в бразильском городе Рио-де-Жанейро "одели" с помощью проектора в медицинский халат. Так организаторы акции решили поблагодарить врачей со всего мира за их усилия, направленные на борьбу с коронавирусом.

Также скульптура попеременно "окрашивалась" в цвета флагов стран, которые наиболее пострадали от коронавируса: Италии, Испании и США. Кроме того, на ней появились надписи "спасибо" на нескольких языках мира, в том числе и на русском.

Власти Рио ранее одобряли проведение похожей акции в марте. Тогда на статуе с помощью подсветки поместили изображения флагов всех стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Ситуация в Бразилии

По данным на 13 апреля, число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 22 тыс. По количеству зарегистрированных случаев она опережает Россию на одну строчку. Жертвами болезни в южноамериканской стране стали более 1,2 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что медики Бразилии считают угрозой поведение своего президента Жаира Больсонару. По их мнению, он может спровоцировать в стране такой же разрушительный кризис, какой сейчас испытывают в Северной Италии и США.