Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России до 8 млн человек

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал увеличение числа безработных в России в три раза. На данный момент показатель составляет около 2,5 млн человек, за период кризиса он вырастет до 8 млн. Об этом Кудрин заявил в интервью РБК.

"По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес", — отметил он.

По словам Кудрина, рост безработных в первую очередь связан с тем, что перестали функционировать целые отрасли экономики. Особенно пострадали сферы развлечений и спорта, а также ресторанный бизнес. В результате компании были вынуждены начать увольнять людей. Около 30% из тех, кого не сократили, находятся в неоплачиваемых отпусках.

Кудрин также обратил внимание на то, что похожая ситуация складывается во многих странах мира. Например, в США стремительными темпами растет число безработных.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что уровень безработицы в мире может достичь 10%.