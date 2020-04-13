COVID-19 заставил россиян чаще обращаться к психологам

На фоне пандемии коронавируса и вытекающей из нее самоизоляции горожане стали острее нуждаться в психологической помощи экспертов. Больше всего обращений в последнее время поступало от женщин и пожилых людей, передает телеканал "360".

Так, пожилые люди сейчас испытывают тревогу преимущественно из-за смены привычного образа жизни: они чувствуют одиночество, когда меньше общаются и видятся с родными из-за карантинного режима. Молодых женщин в это время больше беспокоит не собственное состояние, а здоровье их детей — они все чаще спрашивают экспертов, как можно защитить своих детей в сложившихся обстоятельствах.