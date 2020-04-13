В России вырос спрос на доставку еды

Пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни большинства россиян: теперь походам в продуктовые магазины большинство из них предпочитает онлайн-доставку.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрошенных производителей.

Из-за данной тенденции ряду предприятий пришлось расширить парк автомобилей, чтобы курьеры могли оперативно доставлять покупателям их заказы. В частности, так поступили ГК "Чистая линия" и липецкий производитель овощей "Долина овощей". Таким образом, торговля в режиме "онлайн" позволила хотя бы частично компенсировать производителям падение спроса по другим каналам.

Например, продажи кондитерской фабрики "Победа" в последнее время увеличились на 35%, в то время как выручка от ее онлайн-продаж выросла на 90%.