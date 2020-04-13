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Источник Правда.Ру

ВОЗ объяснила, в каких случаях маски опасны для людей

Общество

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что медицинская маска становится опасной для того, кто ее носит, если не соблюдать другие меры профилактики.

"Маска не может полностью защитить. Если носить маску, но не соблюдать необходимую дистанцию, не мыть руки, то очень высок риск заболеть", — сообщила она.

Вуйнович добавила, что маски сами по себе не представляют вреда, опасность заключается именно в поведении людей. Специалист отметила, что нельзя носить мокрую маску, поэтому через два часа после применения ее нужно менять, иначе человек сам становится источником заражения.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то ему не нужна маска. Если он находится в толпе, тогда маску стоит надеть. Но от заражения лучше защитит дистанция, чем маска", — отметила эксперт.

Кроме того, Вуйнович очень обеспокоена тем, что медицинских масок может не хватить врачам, поэтому призвала обеспечить средствами защиты всех медработников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России в шесть раз увеличили производство кожных антисептиков.

Темы маски коронавирус всемирная организация здравоохранения
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