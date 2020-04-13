Более 530 больных проходят лечение в Коммунарке

В настоящий момент в больнице, расположенной в поселке Коммунарка в Москве, под наблюдением медиков находятся свыше 530 пациентов. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным главного врача медучреждения Дениса Проценко, 47 из них находятся в тяжелом состоянии, из-за чего больных поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии: в частности, 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).