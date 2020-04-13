В настоящий момент в больнице, расположенной в поселке Коммунарка в Москве, под наблюдением медиков находятся свыше 530 пациентов. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным главного врача медучреждения Дениса Проценко, 47 из них находятся в тяжелом состоянии, из-за чего больных поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии: в частности, 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"На лечении находятся 533 пациента, из них: с диагнозом "внебольничная пневмония" — 524, COVID — 319, в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) — 47 (на ИВЛ — 21)", — рассказал главврач.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.