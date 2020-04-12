Алана Мамаева возмутилась введение штрафов за нарушение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

"Смотрю новости и не понимаю, каким образом народ получает штрафы — всех штрафуют, просто поголовно, — если у нас ни разу официально не сказали, что введён карантин? У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает", - написала супруга Павла Мамаева в Instagram.