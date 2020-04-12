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Патриарх Кирилл назвал коронавирус "Божьим промыслом"

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию нового типа коронавируса "Божьим промыслом". По его мнению, недуг призван разрушить потребительские идеалы современного общества.

Предстоять РПЦ отметил, что "скорби должны стать уроками жизни".

"И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь", — пояснил Кирилл.

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